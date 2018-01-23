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В Парламентской ассамблее Совета Европы за закрытыми дверями проходит первое заседание специального комитета Бюро ассамблеи (ad hoc committee), который будет заниматься поиском механизма возвращения Российской Федерации в Ассамблею.  Об этом сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.    

«Первый эд-хок комитет проходит за закрытыми дверями. Вызвали даже дополнительную охрану. Гостям-россиянам создают комфортные условия для дебатов. Концентрация украинской делегации и большое наше присутствие некомфортно, под предлогом, что это закрытое заседание, (закрытое для членов ПАРЕ – это интересно, потому что добрые дела не делаются за закрытыми дверями, не так ли). Остался только Владимир Арьев», - написал она в Facebook.

«Пожелаем ему удачи, он сейчас должен держать удар в том зале, где столько людей настроены закрыть глаза на оккупацию и аннексию, на насилие и убийства - ради взносов», - добавила Геращенко.   

Напомним, ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд  заявил, что Россия должна вернуться к работе в ПАСЕ до саммита организации, который запланирован в следующем году.

 

 
ForUm

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