Парламентская ассамблея Совета Европы во вторник, 23 января, проголосовала за резолюцию о гуманитарных последствиях войны в Украине, передает 112 Украина.

В резолюции впервые упоминается проголосованный Верховной Радой закон об интеграции и отмечается, что Донбасс является оккупированной территорией, а Россия – агрессором. Эту поправку, которую поддержали в ПАСЕ, внесла украинская делегация.

Также в принятой резолюции говорится о немедленном освобождении заложников и недопустимости нарушения их прав.

Россию призвали соблюдать все предыдущие резолюции, касающиеся Донбасса и Крыма, а также прекратить финансовую и военную поддержку незаконных вооруженных групп в Донецкой и Луганской областях.

Кроме этого, РФ призывают уважать права крымских татар и пустить международных наблюдателей в Крым.

В то же время в резолюции есть конкретные рекомендации Киеву касательно проблемы переселенцев. Документ призывает Киев обеспечить право ВПЛ на участие в выборах, упростить процедуру получения социальных и пенсионных выплат, запустить специальные жилищные программы для переселенцев и гарантировать им доступ к детским садам, школам и вузам.

Депутаты ПАСЕ также призвали стороны конфликта безотлагательно приступить к обозначению всех заминированных территорий с последующим их разминированием.

Также в ассамблеи предложили создать из «представителей Украины, России, Международного комитета Красного Креста и незаконных вооруженных формирований из Донецких и Луганских областей» рабочую группу, которая бы занялась проблемами людей, пропавших без вести.

Автором доклада, который заслушали в ПАСЕ перед дебатами и голосованием, выступил литовский депутат Егидиус Варейкис. Во время своего выступления он отметил, что гуманитарная ситуация в Украине вызывает тревогу. По его словам, в результате войны на Донбассе и аннексии Крыма в гуманитарной помощи нуждаются свыше 4 млн человек, война унесла жизни свыше 10 тыс. человек, количество пострадавших превысило 24 тыс. Кроме этого, свыше 1,5 млн человек стали внутренне перемещенными и почти полмиллиона ищут убежище в других странах.

Докладчик также подчеркнул, что люди, которые живут в ОРДЛО, не имеют средств на пропитание, незаконные вооруженные формирования также ограничивают их свободу передвижения.

Варейкис отметил, что оккупация Крыма повлияла на местное население, в частности РФ начала политику дискриминации в отношении крымских татар. Он подчеркнул, что в международном гуманитарном праве такие действия считаются военным преступлением.

«После оккупации в 2014 году 44 украинца исчезли в Крыму, 6 из них были найдены мертвыми, 17 были освобождены, двое – осуждены, а 19 все еще считаются пропавшими без вести», – подчеркнул он.

Варейкис отметил, что в проект резолюции были внесены изменения в связи с большим обменом заложниками, который прошел в Украине 27 декабря. Он призвал все стороны «проявить добрую волю и освободить всех заложников как можно быстрее». Украинскую власть призвали создать механизм, который бы обеспечил поддержку освобожденных из плена, а также их семей.

Докладчик также отметил работу Международного комитета Красного Креста, особенно в оказании помощи (информации) семьям пропавших без вести.

«Для поддержания этой важной работы нужна нормативно-правовая база, которая позволила бы ввести статус лица, пропавшего без вести», – подчеркнул он.