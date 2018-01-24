Президент Украины Петр Порошенко и спецпосланник президента США по Украине Курт Волкер высказали беспокойство в связи с отсутствием прогресса в выполнении Россией положений Минских договоренностей. Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства, стороны провели встречу во вторник, 23 января, вечером.

Абсолютными приоритетами является консолидация режима устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня и вывод из Украины российских оккупационных войск.

Отмечалось, что Москва должна наконец продемонстрировать политическую волю к мирному урегулированию и согласиться на размещение миротворческой миссии ООН на оккупированном Донбассе, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы.

Порошенко и Волкер отметили освобождение украинских заложников в конце прошлого года и важность завершения этого процесса.

Также было привлечено внимание к принятию Закона Украины о реинтеграции оккупированных территорий как элементу общей стратегии по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины.

Стороны отметили приоритетность мирного, политико-дипломатического пути урегулирования ситуации на Донбассе.

Как сообщал ForUm, 18 января Верховная Рада в окончательном чтении приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» — так называемый закон о реинтеграции Донбасса. «За» его принятие проголосовали 280 депутатов. Согласно документу, территории Донбасса признаются оккупированными, а Россия страной-агрессором.

В Верховной Раде зарегистрировано постановление № 7163-П об отмене принятия законопроекта о реинтеграции Донбасса. Авторы инициативы – нардепы от «Оппоблока» Юрий Бойко, Александр Вилкул и Михаил Папиев.

Закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает Минские договоренности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.