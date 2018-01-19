В Верховной Раде зарегистрировано постановление № 7163-П об отмене принятия законопроекта о реинтеграции Донбасса. Авторы инициативы – нардепы от «Оппоблока» Юрий Бойко, Александр Вилкул и Михаил Папиев.

Спикер парламента не сможет подписать закон и передать его президенту, пока нардепы не рассмотрят данное постановление.

Таким образом, до 6 февраля – следующего пленарного дня – документ не будет подписан и не вступит в силу.

Как сообщал ForUm, 18 января Верховная Рада в окончательном чтении приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» — так называемый закон о реинтеграции Донбасса. «За» его принятие проголосовали 280 депутатов. Согласно документу, территории Донбасса признаются оккупированными, а Россия страной-агрессором.