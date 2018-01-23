Дорожно-транспортное происшествие с участием военного автомобиля в Доброполье произошло из-за сложных погодных условий, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Метель и гололед, военный автомобиль занесло на встречную полосу, и он столкнулся с пассажирским автобусом», - говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали 8 гражданских лиц. Всех доставили в городскую больницу. Двое из пассажиров автобуса получили повреждения средней тяжести, остальные шесть – легкие телесные повреждения. Всем пострадавшим оказана квалифицированная медицинская помощь. Состояние здоровья удовлетворительное.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Как сообщила пресс-служба полиции, по данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины.

Ранее председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что в районе города Белицкое Донецкой области в результате столкновения военного «КрАЗа» и автобуса, перевозившего шахтеров, пострадали 17 горняков.