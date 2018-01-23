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На этой неделе специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер планирует посетить Украину.

Для того, чтобы ознакомиться с ситуацией в регионе, Волкер в среду 24 января поедет на восток Украины, а уже 25 января проведет встречи с украинскими должностными лицами в Киеве, сообщает «Голос Америки».

В пятницу 26 января в Дубае Волкер планирует встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым.

Во время переговоров стороны обсудят состояние конфликта на востоке Украины, перспективы введения и возможный формат миротворческой миссии.

Волкер назвал «шагом назад» прошлую встречу с Сурковым в Белграде 13 ноября 2017 года. Он отметил, что Россия была не готова к восприятию идеи о введении полноценной миротворческой миссии ООН в Донбассе.

«Это была приятная встреча и положительная дискуссия, но это был шаг назад. Мы увидим, что будет на нашей следующей встречи», – отметил Волкер.

Напомним, 13 ноября 2017 года в Белграде (Сербия) состоялась третья встреча специального представителя Госдепартамента США Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова. 

Сурков по итогам встречи с Волкером назвал большую часть предложений США к проекту резолюции РФ о миссии ООН на Донбассе неприемлемыми.

В свою очередь США настаивают, чтобы при реализации Минских соглашений и обсуждении миротворческой миссии в Донбассе гибридная российская армия прекратила огонь: только в этом случае возможен старт политического процесса.  

 
ForUm

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