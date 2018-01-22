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Российско-оккупационные войска обстреляли из тяжелого вооружения неподконтрольный украинской власти город Докучаевск, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Сегодня российско-оккупационные войска обстреляли из тяжелого вооружения, вероятно из 82-мм минометов, неподконтрольный украинской власти город Докучаевск», – говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что по неподтвержденным данным, в результате обстрела есть пострадавшие среди местного гражданского населения.

«Наши военнослужащие, выполняющие задачи вблизи населенного пункта Новотроицкое, заметили, что во время обстрела украинских позиций из минометов 82-го калибра боевики вели огонь как в сторону опорных пунктов сил АТО у Новотроицкого, так и в сторону ними же захваченного Докучаевска. Таким образом российские наемники в очередной создают условия для обвинения украинских военных в обстрелах мирных прифронтовых населенных пунктов», – сказано в сообщении.
ForUm

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