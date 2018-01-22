В аэропорту «Борисполь» задержан мужчина, который пытался перевезти через таможенную границу Украины в Иран военную информацию, которая касается корабельного гидроакустического комплекса, которым вооружен фрегат проекта «Гетман Сагайдачный», сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Установлено, что мужчина, находясь в должности старшего научного сотрудника одного из исследовательских институтов, будучи осведомленным о существующем порядке международной передачи товаров, подлежащих государственному экспортному контролю, достоверно зная, что информация, по принципу построения гидроакустических станций корабельного гидроакустического комплекса проекта «Гетман Сагайдачный» относится к специальной информации военного характера и входит в список товаров военного назначения, не будучи субъектом осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю и не имея соответствующих разрешительных документов (заключения) Государственной службы экспортного контроля Украины, решил незаконно вывезти указанную информацию из Украины в Исламской Республики Иран.

По данным ведомства, реализуя свой преступный умысел, мужчина скопировал указанную информацию себе на флеш накопитель.

В дальнейшем, в зоне таможенного контроля аэропорта «Борисполь», сотрудниками правоохранительных органов, на основании постановления суда, злоумышленник был задержан.

Под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области 55-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение установленного порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) УК Украины. Досудебное расследование продолжается.