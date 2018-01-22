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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что на территории Российской Федерации в тюрьмах находятся 22 политических заключенных из Украины.

Об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности украинской дипломатии в 2017 году и приоритетам 2018 года, сообщает УНИАН.

«Сейчас мы имеем более 60 политических заключенных, и 22 из них, как вы знаете, на территории России. Другие - на территории оккупированного Крыма», - сказал Климкин.

Как ранее сообщал ForUm, 15 января глава МИД Украины обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым освобождение заложников, политзаключенных и формат миротворческой миссии ООН на Донбассе. По словам Климкина, позиции сторон очень далеки друг от друга.
ForUm

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