Народный депутат Украины Георгий Логвинский избран вице-президентом Парламентской ассамблеи совета Европы.

Члены ПАСЕ единогласно поддержали украинского парламентария, сообщает Укринформ.

«Это огромная честь, гордость и ответственность для меня. Должность Вице-президента и члена Бюро ПАСЕ - самая высокая занимаемая должность на международной парламентской арене за всю историю Украины», – написал Логвинский в Фейсбуке.

Он заверил, что приложит все усилия на новой должности для дальнейшей поддержки Украины, восстановления ее целостности, защиты прав граждан.

Напомним, сегодня, 23 января, Педро Аграмунт был переизбран президентом ПАСЕ на 2017 год на безальтернативных выборах.