Сотрудники Службы безопасности Украины по информации Интерпола и Европола задержали в Одесской области гражданина Узбекистана, объявленного в международный розыск за совершение особо тяжких преступлений, сообщает пресс-центр СБУ.
По информации правоохранителей, иностранец принимал активное участие в деятельности международного религиозно-экстремистской группировки «Джихадчилар» («Джихадисты»). Он входил в состав структурного подразделения группировки «Жамаат».
Задержанный, в частности, отвечал за вербовку нового пополнения в ряды экстремистов, а также пропагандировал идеологию радикального ислама.
По информации спецслужбы, аналогичную деятельность по распространению религиозно-экстремистской идеологии и привлечению новых членов в «Джихадчилар» злоумышленник намеревался проводить на территории Украины.
Сейчас решается вопрос о применении в отношении иностранца экстрадиционного ареста с последующей его передачей органам госбезопасности Узбекистана.
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