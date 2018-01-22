Немецкая компания MAN отрицает, что нарушает режим торговых санкций, введенных против России в связи с аннексией Крыма.

Об этом Укринформу сказал руководитель отдела внешних коммуникаций MAN Diesel & Turbo Ян Хоппе, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о том, что дизельные генераторы этого предприятия якобы были поставлены на Керченскую судоверфь «Залив» для строительства аварийно-спасательного судна.

«В связи с сообщением в российских СМИ о предполагаемом использовании судовых двигателей MAN на судостроительном заводе «Залив» в Крыму мы отмечаем следующее: MAN Diesel & Turbo действует применительно ко всем бизнес-отношениям в соответствии с имеющими силу немецкими и европейскими директивами по экспорту и санкциями», - заверил Хоппе.

Он отметил при этом, что компания «не имеет доказательств предполагаемого использования» ее моторов для судостроительного проекта судостроительного завода «Залив», и добавил, что и российское СМИ также не предоставили таких доказательств, несмотря на многочисленные запросы.

Хоппе также сообщил, что MAN Diesel & Turbo не поставлял двигатели на завод «Залив» в течение многих лет.

Ранее российские СМИ сообщили, что из-за отказа финской компании Wartsila поставлять дизельные генераторы на керченскую судоверфь «Залив» для строительства аварийно-спасательного судна стоимостью 2,79 млрд руб. их пришлось заменить на генераторы немецкой компании MAN.