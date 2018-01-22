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Во вторник, 23 января, в Киеве переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -12...-14 градусов, днем -5...-7 градусов.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-13 градусов, днем -1...-9 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -10...-16 градусов, днем -3...-9 градусов.

В центре Украины облачно, местами снег, на дорогах гололедица, местами метель, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -8...-13 градусов, в Днепропетровской области -5...-10 градусов, днем -2...-8 градусов.

На востоке Украины облачно, снег, местами сильный, местами гололед, на дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега, местами метель, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3...-9 градусов, днем -2...-9 градусов.

На юге Украины облачно, местами снег, местами гололед, на дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега, местами метель, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -6...-11 градусов, в Запорожской и Николаевской областях -1...-7 градусов, днем -3...-8 градусов.

 
ForUm

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