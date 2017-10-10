также в разделеМир
ЕС ужесточил санкции против КНДР 14
В Сирии разбился российский Су-24, экипаж погиб 99
В РФ умер целитель, «заряжавший» воду по телевидению 41
Мэттис призвал армию США быть готовой к войне с КНДР 33
Мэр Барселоны против провозглашения независимости Каталонии 44
Министр здравоохранения Туниса умер после забега в марафоне 36
Франция не признает независимость Каталонии 59
«Боярышник» возвращается на прилавки российских магазинов 69
Нобелевскую премию вручили исследователю поведенческой экономики 59
Трамп выдвинул требования по ужесточению миграционной политики 39
США приостановили выдачу виз в Турции 31
Глава Каталонии намерен в ближайшее время провозгласить независимость региона 98
Премьер Испании допускает отмену автономии Каталонии 137
Стало известно содержание записки лас-вегасского стрелка 214
Выборы нового президента ПАСЕ состоятся 9 октября 33
На акциях сторонников Навального в РФ задержали почти 300 человек 42
В РФ на акциях в поддержку Навального задержали более 100 человек 47
В Белом доме заявили, что только Трамп «удерживает мир от хаоса» 31

Президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы избрали председателя делегации Кипра Стеллу Кириакидис.

Соответствующее объявление в рамках осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге сделал председательствующий на заседании сэр Роджер Гейл.

Согласно результатам голосования, за Кириакидис проголосовало большинство депутатов - 132. Ее конкурент, депутат от Литвы Эмануэлис Зингерис набрал 84 голоса, сообщает УНИАН.

Оба были кандидатами от группы Европейской народной партии. После голосования Кириакидис заняла место президента ПАСЕ в президиуме. Выборы президента ПАСЕ проходили в три тура.

Напомним, 6 октября президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт добровольно подал в отставку
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги