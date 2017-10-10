Президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы избрали председателя делегации Кипра Стеллу Кириакидис.
Соответствующее объявление в рамках осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге сделал председательствующий на заседании сэр Роджер Гейл.
Согласно результатам голосования, за Кириакидис проголосовало большинство депутатов - 132. Ее конкурент, депутат от Литвы Эмануэлис Зингерис набрал 84 голоса, сообщает УНИАН.
Оба были кандидатами от группы Европейской народной партии. После голосования Кириакидис заняла место президента ПАСЕ в президиуме. Выборы президента ПАСЕ проходили в три тура.
Напомним, 6 октября президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт добровольно подал в отставку.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время