Пользователи соцсетей опубликовали фото двух украинских стюардесс, которые погибли при атаке боевиков на отель в Кабуле.



Фото и имена бортпроводинц опубликовала на своей странице в Facebook киевлянка Татьяна Иванютина. По ее словам, в Афганистане погибли Екатерина Пасенчук и Ирина Медичева.

В комментариях Иванютина добавила, что террористы ворвались в отель и начали всех расстреливать.

«Те, кто жили выше на этажах, забаррикадировались, а девочкам не повезло, они жили на том этаже, откуда все началось»,- написала Татьяна.

Ирине Медичевой было 27 лет. Она родом из Луганска, жила в Киеве. Бортпроводницей в компании UTAir девушка работала с 2016 года.

Екатерина Пасенкук жила в Борисполе, а родилась в Кропивницком.

Напомним, количество погибших граждан Украины в результате теракта в Кабуле увеличилось до 7 человек.

20 января в Кабуле группа вооруженных лиц проникла в отель InterContinental, где проходили две свадьбы, и открыла огонь по посетителям.