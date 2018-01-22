также в разделеСтолица
На мосту Патона в Киеве создали «живую цепь» ко Дню соборности 43
В Киеве уже 121 человек заболел корью 76
Киностудия им. Довженко заявила о попытке передачи ее земли компании «Роснефти» 89
В центре Киева горел старинный дом 51
Количество больных корью в Киеве возросло до 109 35
Киев открыли для грузовиков 41
В Киев не пускают грузовики, для водителей установили пункты обогрева 78
В Киеве подготовили 10 локаций для празднования Крещения 45
На основных магистралях Киева могут увеличить разрешенную скорость 63
В центре Киева при сносе МАФов подстрелили мужчину 200
В офисе компании Lucky Labs прошел очередной обыск 72
В КНУ им. Шевченко объяснили переход на новый график обучения 83
Охранник суда приговорен к 9 годам тюрьмы за убийство коллеги 46
Завтра Киев закроют для грузовиков 52
Студентов университета имени Шевченко перевели на дистанционное обучение 107
Климкин недоволен, как Киев расчищают от снега 109
Из-за снегопада Киев застрял в пробках 120
Из-за снегопада Киев могут закрыть для грузовиков 35

Киностудия имени Довженко является целостным имущественным комплексом, объектом национального значения, поэтому ни о каком отчуждении части его земли или имущества отдельными частными структурами не может быть и речи. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«Национальная киностудия имени Довженко – важная структура в украинском кино и видеопроизводстве, исторический объект украинского киноискусства, - отметил Кличко. - Киностудия является целостным имущественным комплексом, который находится в ведении Министерства культуры. И, я уверен, ни о каком отчуждении части его земли или имущества отдельными частными структурами не может быть и речи. Киевсовет такого решения не примет», - сказал мэр столицы.

Кличко отметил, что вопрос коммерческих отношений киностудии с частными структурами о правах аренды должен решаться в юридической плоскости. А земельная комиссия Киевсовета, по его мнению, не должна была принимать подобного решения.

«Пока я мэр столицы, я буду делать все, чтобы важные для Киева и киевлян объекты функционировали по своему профилю. Чтобы на стадионах играли в футбол и занимались спортом, а не застраивали их, чтобы киевские парки оставались зелеными зонами, а на легендарной киностудии имени Довженко – снимали кино, которое будет прославлять Киев и Украину», - заверил Кличко.

Напомним, Национальная киностудия им. А. Довженко заявляет о попытке передачи части ее земельного участка компании «Трансстрой», основанной «Роснефтью». 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

78
Теги