Киностудия имени Довженко является целостным имущественным комплексом, объектом национального значения, поэтому ни о каком отчуждении части его земли или имущества отдельными частными структурами не может быть и речи. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«Национальная киностудия имени Довженко – важная структура в украинском кино и видеопроизводстве, исторический объект украинского киноискусства, - отметил Кличко. - Киностудия является целостным имущественным комплексом, который находится в ведении Министерства культуры. И, я уверен, ни о каком отчуждении части его земли или имущества отдельными частными структурами не может быть и речи. Киевсовет такого решения не примет», - сказал мэр столицы.

Кличко отметил, что вопрос коммерческих отношений киностудии с частными структурами о правах аренды должен решаться в юридической плоскости. А земельная комиссия Киевсовета, по его мнению, не должна была принимать подобного решения.

«Пока я мэр столицы, я буду делать все, чтобы важные для Киева и киевлян объекты функционировали по своему профилю. Чтобы на стадионах играли в футбол и занимались спортом, а не застраивали их, чтобы киевские парки оставались зелеными зонами, а на легендарной киностудии имени Довженко – снимали кино, которое будет прославлять Киев и Украину», - заверил Кличко.

Напомним, Национальная киностудия им. А. Довженко заявляет о попытке передачи части ее земельного участка компании «Трансстрой», основанной «Роснефтью».