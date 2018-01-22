На протяжении 22-23 января в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях ожидается существенное осложнение погодных условий. Об этом сообщает ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

В частности, ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, на побережье Черного и Азовского морей преимущественно дождя, налипание мокрого снега и гололед на проводах и деревьях, на дорогах гололедица, усиление скорости ветра до 15-20 м/с, местами 25 м/с, метели, снежные заносы.

Также возможно образование и увеличение высоты снежного покрова до 20-30 см.