также в разделеМир
Турецкая армия начала новое наступление на сирийский Африн 80
Новым президентом ПАСЕ избран итальянец Микеле Николетти 36
Ответственность за теракт в Кабуле взял на себя «Талибан» 35
В мире резко возросло число миллиардеров 88
«Логика паразитов»: В РФ прокомментировали возможный счет Молдовы за оккупацию 113
Статую Свободы закрыли из-за нехватки средств 75
Турция начала наземное наступление на севере Сирии 76
Молдова потребует компенсацию у России за оккупацию Приднестровья 58
Автобус в Казахстане, в котором погибли 52 человека, загорелся от газовой плиты 95
Пророссийская партия Сербии призвала Путина ввести войска в Косово 109
Twitter нашел несколько тысяч новых ботов российской «фабрики троллей» 61
Шатдаун в США: Правительство прекратило работу из-за отсутствия денег 98
Первый танкер с российским газом для США развернулся посреди Атлантики 308
Джонсон предложил построить мост между Британией и Францией 121
Названы главные претенденты на вступление в ЕС 105
Турция снова продлила режим ЧП 36
В РФ школьник с топором напал на школу, пострадали 5 человек 161
В Рио-де-Жанейро автомобиль въехал в толпу 58

Десятки тысяч людей вышли в воскресенье, 21 января, на массовую акцию протеста в крупнейшем городе на севере Греции – Салониках. Участники акции выступали против употребления названия «Македония» относительно Бывшей Югославской Республики Македония. Полиция оценила число участников в 40 тысяч, организаторы заявляют о 300 тысяч, сообщает DW.

Это первый большой протест в Греции после того, как Афины и Скопье ранее в этом месяце договорились возобновить усилия, направленные на урегулирование 25-летнего спора. Акцию организовали националистические силы, а участников свезли автобусами из многих регионов страны. Зато ведущие политические силы, мэр Салоник и даже представители церкви не советовали принимать в ней участие. На следующей неделе планируется другие протесты на севере страны.

Напомним, Греция считает, что Македония «украла» название у одной из северных греческих провинций, к которой также относится город Салоники, и поэтому блокирует диалог по вступлению страны в НАТО и ЕС.

Спор продолжается с 1991 года, когда Македония, которая имеет два миллиона населения, провозгласила независимость. До этого в составе Югославии она называлась Социалистическая Республика Македония, что не вызвало сопротивления со стороны Греции.

Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что в стране в ближайшее время проведут референдум по изменению названия.

По его словам, сейчас между Македонией и соседней Грецией, с которой и возник спор из-за названия, ведутся переговоры.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

52
Теги