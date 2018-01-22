Десятки тысяч людей вышли в воскресенье, 21 января, на массовую акцию протеста в крупнейшем городе на севере Греции – Салониках. Участники акции выступали против употребления названия «Македония» относительно Бывшей Югославской Республики Македония. Полиция оценила число участников в 40 тысяч, организаторы заявляют о 300 тысяч, сообщает DW.

Это первый большой протест в Греции после того, как Афины и Скопье ранее в этом месяце договорились возобновить усилия, направленные на урегулирование 25-летнего спора. Акцию организовали националистические силы, а участников свезли автобусами из многих регионов страны. Зато ведущие политические силы, мэр Салоник и даже представители церкви не советовали принимать в ней участие. На следующей неделе планируется другие протесты на севере страны.

Напомним, Греция считает, что Македония «украла» название у одной из северных греческих провинций, к которой также относится город Салоники, и поэтому блокирует диалог по вступлению страны в НАТО и ЕС.

Спор продолжается с 1991 года, когда Македония, которая имеет два миллиона населения, провозгласила независимость. До этого в составе Югославии она называлась Социалистическая Республика Македония, что не вызвало сопротивления со стороны Греции.

Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что в стране в ближайшее время проведут референдум по изменению названия.

По его словам, сейчас между Македонией и соседней Грецией, с которой и возник спор из-за названия, ведутся переговоры.