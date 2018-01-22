В районе пгт Еленовка Волновахского района Донецкой области два гражданских лица пострадали в результате обстрела или поражения осколками микроавтобуса. Об этом сообщила Госпогранслужба.

«От лиц, следующих через линию разграничения, украинским пограничникам стало известно о том, что в районе населенного пункта Еленовка двое гражданских лиц – пассажиров микроавтобуса пострадали то ли в результате обстрела, то ли поражения осколками от взрыва неизвестного взрывного устройства», - говорится в сообщении.

Обстоятельства чрезвычайной ситуации выясняются, информация уточняется. Пограничники сообщили представителям международных организаций.

По информации штаба АТО, боевики в обеденное время в районе КПВВ «Еленовка», который находится на временно неподконтрольной правительству Украины территории, обстреляли автобус с гражданскими лицами. В результате инцидента, по словам людей, которые в это время пересекали линию соприкосновения через КПВВ, есть пострадавшие среди мирного местного населения: один человек погиб, еще один – получил ранения.