Режим прекращения огня вдоль всей линии разграничения сторон продолжался почти сутки, однако поздно вечером, около 23:00, российско-оккупационные войска грубо нарушили Минские договоренности. На протяжении прошедших суток зафиксировано 2 обстрела со стороны боевиков позиций Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На луганском направлении противник применил тяжелые минометы на светлодарской дуге. Дважды из неподконтрольных украинскому правительству населенных пунктов Нижнее Лозовое и Калиновка противник вел огонь из 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов по опорным пунктам сил АТО в районе Луганского.

На других участках обороны нарушений режима тишины не зафиксировано.

В результате обстрелов в течение минувших суток ни один украинский защитник не пострадал.