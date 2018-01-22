Президент Украины Петр Порошенко поручил Кабинету Министров оказать необходимую помощь семьям украинских граждан, погибших в результате теракта в Афганистане. Об этом он написал в Facebook.

«Шокирован трагической вестью из Афганистана. В результате террористического нападения на отель в Кабуле погибли граждане Украины, сотрудники украинской авиакомпании. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших», - написал Порошенко.

Он отметил, что поручил МИД срочно направить в Кабул украинского консула из Душанбе с целью проведения соответствующих консульских действий. Также установлен контакт с американскими консульскими сотрудниками, находящимися на месте теракта в Афганистане.

«Поручил Кабмину оказать всю необходимую помощь для семей украинских граждан, погибших в Афганистане», - добавил Президент.

Напомним, по данным МИД, количество украинцев, погибших в результате теракта в Кабуле, возросло до 6 человек.

20 января в Кабуле группа вооруженных лиц проникла в отель InterContinental, где проходили две свадьбы, и открыла огонь по посетителям.