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Президент Украины Петр Порошенко поручил Кабинету Министров оказать необходимую помощь семьям украинских граждан, погибших в результате теракта в Афганистане. Об этом он написал в Facebook.

«Шокирован трагической вестью из Афганистана. В результате террористического нападения на отель в Кабуле погибли граждане Украины, сотрудники украинской авиакомпании. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших», - написал Порошенко.

Он отметил, что поручил МИД срочно направить в Кабул украинского консула из Душанбе с целью проведения соответствующих консульских действий. Также установлен контакт с американскими консульскими сотрудниками, находящимися на месте теракта в Афганистане.

«Поручил Кабмину оказать всю необходимую помощь для семей украинских граждан, погибших в Афганистане», - добавил Президент.

Напомним, по данным МИД, количество украинцев, погибших в результате теракта в Кабуле, возросло до 6 человек. 

20 января в Кабуле группа вооруженных лиц проникла в отель InterContinental, где проходили две свадьбы, и открыла огонь по посетителям.

 
ForUm

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