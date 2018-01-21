Министерство здравоохранения Украины обнародовало противопоказания при вакцинации от кори. Список опубликован на странице ведомства в Facebook.

Так, по мировым стандартам, легкие простуды с температурой до 38° С не являются противопоказаниями.

Вакцинацию не делают, если есть высокий риск серьезной реакции, и при состояниях, когда иммунный ответ на введенную вакцину не сформируется:

- острое заболевание, сопровождающееся температурой выше 38,5° С;

- серьезная аллергическая реакция (анафилактический шок) на предыдущую дозу вакцины известна аллергическая реакция на один из компонентов вакцины (например, на желатин, неомицин, куриный белок и т.д.);

- заболевания и состояния организма, при которых после введения вакцины иммунитет может не сформироваться (например, в условиях химиотерапии у онкологических больных, при употреблении больших доз стероидных гормонов, при употреблении лекарств, подавляющих иммунитет, при СПИДе);

- беременность. Вакциной КПК не прививают беременных, ведь она содержит живые вирусы. Прививки против кори необходимо сделать на этапе планирования беременности.

В случае возникновения временных противопоказаний к вакцинации ребенок получает так называемый медотвод от прививок. Противопоказания на больший срок, чем две недели, может определить только иммунологическая комиссия, которая обычно собирается в районной больнице или городской/областной поликлинике. Затем пропущенные по календарю прививки нужно наверстать.