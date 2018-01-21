Октябрьский районный суд Запорожья избрал меру пресечения гражданину России Арифу Джабарову в виде экстрадиционного ареста на срок в два месяца – до 18 марта 2018 года. Суд принял такое решение поздно вечером 19 января, сообщает Радио Свобода.

Джабарову, который раньше жил в столице российского региона Башкортостан Уфе и был задержан по запросу Федеральной службы безопасности России, инкриминируют участие в боевых действиях на территории Сирии.

Ходатайство защитников Джабарова о незаконности содержания под стражей суд отклонил. Также следственная судья Лидия Клименко, осуществлявшая рассмотрение дела, по ходатайству прокурора запретила представителям Радио Свобода осуществлять видеосъемку при рассмотрении дела по существу.

Ранее, 17 января, Шевченковский районный суд Запорожья отклонил два ходатайства прокуратуры – о продлении срока ареста и применения содержания под стражей к Джабарову, однако уже 18 января сотрудники полиции задержали его при выходе из СИЗО, а прокуратура обратилась в Октябрьский районный суд Запорожья об избрании новой меры пресечения.

В декабре 2017 года Шевченковский районный суд Запорожья арестовал Джабарова по запросу ФСБ России на 30 дней. Он прибыл в Запорожье из Турции, где жил с 2012 года. В аэропорту он просил пограничников предоставить ему возможность обратиться в миграционную службу Украины с целью получения убежища, однако ему отказали. После этого Джабаров порезал себе вены и был задержан полицией.

На территории России ему инкриминируют часть 2 статьи 208 Уголовного Кодекса России (участие в вооруженных формированиях, не предусмотренных законодательством России, а также участие на территории иностранного государства в вооруженных формированиях, не предусмотренных законодательством этого государства, с целью, противоречащей интересам Российской Федерации).