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За минувшие сутки противник 7 раз нарушил режим тишины на Донбассе, сообщает пресс-центр штаба АТО. Украинские военные в одном из случаев были вынуждены открывать ответный огонь.

В результате вражеских обстрелов ни один военнослужащий не погиб и не был ранен.

На луганском направлении противник несколько раз нарушил режим прекращения огня на светлодарской дуге, обстреляв из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов защитников Луганского. Вблизи Станицы Луганской незаконные вооруженные формирования устроили непродолжительный обстрел из стрелкового оружия.

На донецком направлении враг активизировался на Приазовье. Здесь в послеобеденное время в районе Широкино украинские защитники заметили вражескую диверсионно-разведывательную группу, которая двигалась в сторону позиций ВСУ. Когда расстояние стала критически близким, бойцы АТО открыли огонь из стрелкового оружия и заставили диверсантов отойти. Противник оставил на поле боя одного раненого. Силами наших защитников его эвакуировали с поля боя и оказали медицинская помощь.

В вечернее время в этом же районе оккупанты неоднократно вели огонь из тяжелых минометов. Более полутора десятка мин калибра 120-мм разорвались вблизи позиций у Широкино и Водяного.
ForUm

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