Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами совета безопасности России украинский закон о реинтеграции Донбасса и политическое урегулирование в Сирии. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.



«В контексте Украины обменялись мнениями в связи с принятым недавно новым законом по Донбассу, отметив, что, безусловно, этот закон может самым негативным образом повлиять на перспективы внутриукраинского регулирования», — сказал он.

По словам Пескова, в этом контексте была подчеркнута безальтернативность Минских соглашений и нормандского формата.

Кроме того, члены Совбеза продолжили обмен мнениями по сирийскому политическому урегулированию в связи с подготовкой Национального конгресса в Сочи, а также обсудили некоторые вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки.

Как сообщал ForUm, 18 января Верховная Рада в окончательном чтении приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» — так называемый закон о реинтеграции Донбасса. «За» его принятие проголосовали 280 депутатов. Согласно документу, территории Донбасса признаются оккупированными, а Россия страной-агрессором.

В Верховной Раде зарегистрировано постановление № 7163-П об отмене принятия законопроекта о реинтеграции Донбасса. Авторы инициативы – нардепы от «Оппоблока» Юрий Бойко, Александр Вилкул и Михаил Папиев.