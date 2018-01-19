Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на 70% увеличение количества случаев нарушения режима тишины в Донбассе.

Об этом во время брифинга заявил первый заместитель председателя СММ в Украине Александр Хуг, сообщает Украинская правда.

«К сожалению, никаких сдвигов в процессе отвода сил и разминирования не наблюдается. Напротив наблюдатели увидели масштабное количество новых траншей вдоль линии разграничения, что свидетельствует о начале очередных военных действий», - сказал Хуг.

По его словам, за последнюю неделю ситуация на Востоке Украины значительно ухудшилась.

«Мы зафиксировали более 6500 нарушений режима прекращения огня. Это более чем на 70% по сравнению с предыдущим отчетным периодом», - сказал он.

Также Хуг добавил, что фиксировалось значительное увеличение случаев использования запрещенного тяжелого вооружения – более 370 раз в период с 8 по 14 января, в то время как в первую неделю января было всего 6 таких случаев.

«Цифры не могут передать все то, что там происходит. Сколько бы случаев нарушения тишины мы не фиксировали, конфликт не утихает... Насилие стало частью жизни людей, которые там проживают», - добавил он.

Представитель ОБСЕ отметил, что на прошлой неделе из-за разрыва мины пострадал водитель такси с Макеевки и это не единичный случай.

Он добавил, что за прошлый год от обстрелов и разрыва мин погибли или были сильно травмированы более 40 детей.

«Для кого-то это просто новости, а для жителей Донбасса это реалии жизни. Люди живут в столь ужасных условиях, которых десятилетиями не видели нигде в Европе», - сказал Хуг.

По его словам, ОБСЕ зафиксировала, что на прошлой неделе в оккупированных районах люди жили без электроэнергии, газа и тепла.

Как сообщал ForUm, 20 декабря 2017 года трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о новом режиме тишины в зоне АТО с полуночи 23 декабря.