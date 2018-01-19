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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили жителя Белгород-Днестровска Одесской области, который через социальные сети распространял антиукраинские материалы, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что злоумышленник пропагандировал на персональных страницах в запрещенных российских соцсетях призывы к изменению государственной границы и конституционного строя Украины, а также популяризировал террористические организации ОРДЛО.

Во время обыска по месту жительства злоумышленника оперативники спецслужбы обнаружили мобильные гаджеты и компьютерное оборудование с материалами, подтверждающие его противоправную деятельность.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины агитатору объявлено о подозрении в совершении преступления.
ForUm

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