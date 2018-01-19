Народный депутат Украины Александр Дубинин представил доказательства недобросовестной конкуренции, коррупции и нарушения украинского законодательства о госзакупках со стороны следователей Kroll, привлеченных государственным «ПриватБанком» для расследования деятельности его собственников до национализации. Согласно информации, опубликованной на его странице в Facebook, по данным фактам заведено три уголовных дела, расследование которых саботируют сотрудники спецслужб.
Доказательства представлены в запросе народного депутата к генеральному прокурору, главе НАБУ и главе САП. Дубинин сообщил, что представители задействованных в расследовании Kroll, AlixPartners, Hogan Lovells International LLP неоднократно приезжали в Украину на протяжении 2016 и 2017 годов, задолго до победы в конкурсе на проведение расследование. В частности, Кристофер Джордж Хардман (Christopher George Hardman) более 20 раз приезжал в Украину для переговоров в Администрации Президента и Национальном Банке, за несколько месяцев до участия в конкурсе на проведение расследования. Зафиксированы приезды: 23 января, 20 февраля, 20 марта, 24 апреля, 15 мая, 30 мая, 29 июня, 5 июля, 19 июля, 2 августа, 29 августа, 7 сентября, 14 сентября, 27 сентября, 4 октября, 31 октября, 14 ноября, 28 ноября, 6 декабря и 18 декабря. Соответственно отъезды: 24 января, 21 января, 21 марта, 25 апреля, 16 мая, 31 мая, 30 июня, 7 июля, 20 июля, 3 августа, 30 августа, 8 сентября, 16 сентября, 28 сентября, 5 октября, 2 ноября, 15 ноября, 29 ноября, 7 декабря и 19 декабря.
Если учесть тот факт, что Hogan Lovells International LLP, представителем которых является Хардман, получили за свою работу 495 долларов и 60 центов, что не покрывает затраты даже на одну поездку, вероятнее всего, они покрывались из других источников. Тем самым подтверждается коррупционная составляющая данной деятельности, считает народный депутат. Дубинин требует, чтобы спецслужбы подробно разобрались, с кем конкретно встречались представители Kroll, AlixPartners, Hogan Lovells International LLP в Администрации Президента и Национальном Банке, кто на самом деле финансировал их деятельность, и не тормозить расследование уголовных дел по данным фактам.
Это не первый международный скандал с представителями Kroll, попавший в СМИ. Ранее сообщалось о незаконном прослушивании частных телефонных разговоров, перехвате корреспонденции и подкупе чиновников представителями Kroll, после чего ряд сотрудников Kroll попали за решетку. В 2001 году было обнародовано расследование Kroll об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе: детективы Kroll пришли к выводу о непричастности к делу тогдашнего президента Леонида Кучмы. Эксперты считают, что Kroll специализируется на фальсификации расследований в интересах заказывающих его представителей правящих кланов, против политических конкурентов.
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