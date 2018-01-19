В 2017-м среднегодовая температура атмосферы Земли вошла в тройку самых жарких за всю историю наблюдений, разделив второе место с 2015 годом, и уступив лишь 2016. Об этом сообщается в пресс-релизе Всемирной метеорологической организации.

Помимо этого, рекордного значения в прошлом году достигла среднегодовая температура верхнего слоя мирового океана, пишут ученые в Advances in Atmospheric Sciences. В качестве точки отсчета для оценки температурных отклонений как для атмосферы, так и мирового океана используются среднее значение за тридцатилетний период с 1981 по 2010 год, сообщает УНИАН.

Для атмосферы этот уровень составляет 14,3 градуса Цельсия, и в XXI веке среднегодовая температура всегда был выше это значения. По данным Всемирной метеорологической организации, 2017 вошел в тройку самых жарких за всю историю наблюдений и стал по температуре вторым в истории.

Отклонение среднегодовой температуры от среднего уровня 1981–2010 годов составило 0,5 градуса Цельсия. Выше средняя температура была только в 2016 году, когда отклонение составило 0,6 градуса.

В 2015 году отклонение тоже было около 0,5 градуса, при этом разница между средними температурами 2015 и 2017 годов не превосходит 0,01 градуса, что находится в пределах статистической ошибки. Разница с доиндустриальным уровнем температуры 1880-1900 годов еще на 0,6 градуса больше и составляет, соответственно 1,1 градуса для 2015 и 2017 годов и 1,2 градуса - для 2016. Характерно, что 2017 год - первый, в котором такие значительные температурные отклонения наблюдались на фоне окончания Эль-Ниньо - активной фазы приповерхностных тихоокеанских течений, которая влияет на направление атмосферных потоков и приводит к значительному повышению температуры.

Помимо этого, китайские климатологи Лицзин Чэн и Цзян Чжу из Института атмосферной физики Китайской академии наук установили, что в 2017 году рекордного значения достигла среднегодовая температура верхнего слоя (верхние 2 тысячи метров) мирового океана. В отличие от атмосферы, для оценки степени разогрева океана используются данные не о самой температуре, а о его теплосодержании.

По данным измерений, в 2017 году океан был на 15 зеттаджоулей (это 1021 джоулей) теплее, чем в год предыдущего максимума (в 2015 году) и примерно на 200 зеттаджоулей выше базового значения 1981–2010 годов. В отличие от измерений температуры атмосферы, которые проводятся с 1880 года, данные о теплоте мирового океана собирают только с 1958 года, однако глобальная тенденция по увеличению температуры за этот период не изменялась.

Ученые отмечают, что именно глобальные тенденции при изменении как температуры атмосферы, так и мирового океана значительно более показательны, чем данные измерений в каждый конкретный год и свидетельствуют о продолжающемся влиянии повышения концентрации парниковых газов в атмосфере.

Продолжающаяся тенденция роста средней температуры на Земле оказывает значительное влияние на климат и погоду, из-за чего, например весна в горах и приполярных областях начинается раньше. Глобальное потепление уже стало причиной вымирания некоторых видов животных, и при сохранении этой тенденции количество вымерших видов продолжит расти.