На Крещение общественную безопасность в стране обеспечивают около 12 тыс. правоохранителей, сообщает департамент коммуникации Национальной полиции.

Отмечается, что праздничные богослужения и освящение воды состоятся по всей территории страны в более чем 11 800 храмов и на 1,3 тысячи водоемов. Ожидается, что участие в мероприятиях примут более 2,7 миллиона человек.

Наибольшее количество массовых мероприятий состоится во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Волынской областях.

К обеспечению общественной безопасности привлечено около 12 тыс. полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

В частности, в Киеве праздничные мероприятия пройдут в 118 культовых сооружениях Ожидается, что участие в них примут более 12 тыс. человек. Общественный порядок и безопасность в местах богослужений и рядом с культовыми сооружениями будут обеспечивать более 300 полицейских и бойцов Нацгвардии.

В полиции подчеркнули, что накануне правоохранители обследовали культовые сооружения, чтобы массовые мероприятия прошли в безопасности.

Напомним, в этом году коммунальное предприятие «Плесо» обустроило в пределах Киева 10 локаций для празднования Крещения. На каждой из них с 07:00 до 21:00 будут дежурить спасатели и работать медпункты.