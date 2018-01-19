В Бразилии автомобиль наехал на пешеходов на набережной Копакабана в городе Рио-де-Жанейро, в результате пострадали по крайней мере 15 человек. Об этом сообщили сотрудники спасательных служб.

Инцидент произошел 18 января около 20:30 по местному времени, когда на набережной и велосипедной дорожке вдоль нее было много людей.

Очевидец событий рассказал, что автомобиль наехал на пешеходов на большой скорости, сообщает Укринформ.

«Стулья летели во все стороны, мы не понимали, что происходит, и что это была машина до тех пор, пока сами не увидели. Также мы увидели людей, что лежали на земле», - сообщил он.

Водитель, который находился за рулем автомобиля, уже задержан, им оказался 41-летний Антонио де Алмейда Анаким. Он утверждает, что за рулем у него случился эпилептический приступ. Позже в его машине действительно были обнаружены препараты от эпилепсии.