Президентский проект закона о Высшем антикоррупционном суде разработан в соответствии с Конституцией Украины и в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Об этом говорится в комментарии пресс-службы Администрации Президента Украины.

«Законопроект об Антикоррупционном суде разработан в соответствии с Конституцией Украины и в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии», - говорится в комментарии, сообщает УНИАН.

В Администрации Президента заявляют, что сегодня проект закона находится в Верховной Раде, поэтому «все дискуссии о тех или иных нормах должны проходить в рамках правового поля в украинском парламенте».

Также в АПУ указали на то, что президент Петр Порошенко неоднократно подчеркивал, что руководство государства имеет политическую волю для создания независимого антикоррупционного суда.

Напомним, Международный валютный фонд официально уведомил украинские власти о том, что принятие президентского законопроекта об антикоррупционном суде (АКС) в его нынешней редакции будет означать нарушение Киевом своих обязательств перед международными партнерами.

Президент внес в Верховную Раду проект закона об антикоррупционном суде 23 декабря 2017 года.