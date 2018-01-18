Президент Петр Порошенко поблагодарил парламентариев за поддержку закона о реинтеграции Донбасса и отметил их способность объединяться для принятия важных для государства решений. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Очень важно, что сегодня утром украинский парламент почти конституционным большинством в 280 голосов проголосовал Закон о реинтеграции Донбасса (Закон об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях - ред.)», - сказал Порошенко во время совместного брифинга с генерал-губернатором Канады Жюли Пайетт по итогам встречи во Львове.

Глава государства отметил: «Поддержанная моя президентская стратегия освобождения Донбасса. За что я очень благодарен всем парламентариям».

По словам Президента, это также очень важно, поскольку показывает способность парламентариев консолидироваться для принятия важных решений. «Это показывает, что когда нужно – наш парламент умеет объединиться. И, несмотря на бурную критику закона, звучавшую в последние дни со стороны оппозиционных фракций, когда вопрос стал ребром – голоса были отданы в поддержку указанного законопроекта».

Как сообщал ForUm, 18 января Верховная Рада в окончательном чтении приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» — так называемый закон о реинтеграции Донбасса. «За» его принятие проголосовали 280 депутатов. Согласно документу, территории Донбасса признаются оккупированными, а Россия страной-агрессором.