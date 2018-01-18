Российские пограничники в Крыму задержали гражданина Украины, который обвиняется в надругательстве над государственным гербом и флагом России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.
Украинца, находившегося в федеральном розыске, задержали на автомобильном пункте пропуска «Армянск» в конце декабря.
При проверке документов выяснилось, что с середины октября 35-летнего гражданина Украины разыскивает крымское управление ФСИН. Мужчине вменяется в вину надругательство над государственным гербом и флагом Российской Федерации, ему грозит лишение свободы на срок до года.
Задержанного передали инициаторам розыска, говорится в сообщении.
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