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Российские пограничники в Крыму задержали гражданина Украины, который обвиняется в надругательстве над государственным гербом и флагом России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

Украинца, находившегося в федеральном розыске, задержали на автомобильном пункте пропуска «Армянск» в конце декабря.

При проверке документов выяснилось, что с середины октября 35-летнего гражданина Украины разыскивает крымское управление ФСИН. Мужчине вменяется в вину надругательство над государственным гербом и флагом Российской Федерации, ему грозит лишение свободы на срок до года.

Задержанного передали инициаторам розыска, говорится в сообщении.
ForUm

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