Президент Украины Петр Порошенко ввел ректора Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт им. И. Сикорского» Михаила Згуровского в наблюдательный совет государственного концерна «Укроборонпром».
Соответствующий указ опубликован на сайте Главы государства.
Документ вступает в силу со дня его опубликования.
Згуровский – ректор НТУУ «КПИ им. И. Сикорского» с 1992 года, академик Национальной академии наук Украины, доктор технических наук, заслуженный деятель науки и техники Украины, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, лауреат премии Глушкова НАН Украины, профессор.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время