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Президент Украины Петр Порошенко ввел ректора Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт им. И. Сикорского» Михаила Згуровского в наблюдательный совет государственного концерна «Укроборонпром».

Соответствующий указ опубликован на сайте Главы государства.

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Згуровский – ректор НТУУ «КПИ им. И. Сикорского» с 1992 года, академик Национальной академии наук Украины, доктор технических наук, заслуженный деятель науки и техники Украины, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, лауреат премии Глушкова НАН Украины, профессор.
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