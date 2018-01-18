В Венгрии расследуют дело о нелегальной перевозке мигрантов после обнаружения на одном из полей зарегистрированного в Украине самолета Ан-2, который перевозил восемь вьетнамцев и трех афганцев.
Об этом говорится в сообщении на сайте венгерской полиции, передает Европейская правда.
Небольшой самолет, который прибыл со стороны Украины 15 января, был брошен на обрабатываемых землях в районе села Каллошемьен на востоке Венгрии. Согласно данным Реестра гражданских воздушных судов Украины, самолет под номером UR-68106 зарегистрирован в Авдеевке, его владельцем является Шимкович В.А.
Прибывшие на место правоохранители обнаружили, что в самолете нет мотора. После этого полиция организовала поиски пассажиров и экипажа.
Вскоре после этого полиция нашла восемь нелегальных мигрантов из Вьетнама и трех афганцев, один из которых сразу после задержания написал заявление об убежище.
Согласно законодательству, полиция сопроводила его в центр предварительного содержания мигрантов, остальные нелегалы остаются под стражей.
Полиция начала расследование по факту нелегальной перевозки людей.
Сейчас проводятся активные поиски экипажа самолета.
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