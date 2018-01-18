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По оперативной информации, в день встречи в Минске Трехсторонней контактной группы боевики планируют осуществить обстрелы с использованием тяжелого вооружения собственных позиций и жилых кварталов населенных пунктов с обеих сторон линии разграничения – как на контролируемой, так и на неподконтрольной Украины территории, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Такие планы боевиков направлены на дискредитацию Украины и ее Вооруженных сил не только в глазах мирового сообщества, но и на возбуждение ненависти со стороны гражданского населения временно оккупированных территорий. Кроме того, это свидетельствует о заинтересованности врага в дальнейшем обострении конфликта», - заявили в штабе.

 
ForUm

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