Никаких ограничений на прием молока второго сорта у населения в Украине не будет вводиться. Об этом в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя информационные всплески о возможности введения новых санитарных стандартов на молоко.

«Был сигнал о запрете продажи молока второго сорта у населения. Я хочу предупредить - люди пусть выращивают скот, продают спокойно молоко и пусть никто им не мешает. Никаких запретов не может быть в стране», - приводит слова премьер-министра пресс-служба Минагрополитики.

Параллельно правительство реализует ряд мер, направленных на постепенное повышение качества молока, что будет сопровождаться значительной государственной поддержкой.

«Государство будет поддерживать повышение качества молока. В рамках госпрограмм по развитию животноводства и фермерства селяне смогут объединяться в кооперативы и получать средства на соответствующее оборудование», - прокомментировал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк.