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С 17 на 18 января в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 63 населенных пунктов в 5 областях Украины, сообщает ГосЧС.

Так, в Полтавской области обесточены - 46 населенных пунктов, Сумской – 7, Кировоградской – 5, Черкасской – 4 и Днепропетровской – 1.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Напомним, 18 января вследствие влияния активного циклона в Украине ожидается существенное осложнение погодных условий.
ForUm

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