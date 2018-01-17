Финансирование государственного оборонного заказа в 2018 году увеличено на 37% по сравнению с прошлым годом и превысило 21 млрд грн. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Я думаю, что это очень убедительно свидетельствует о том расстоянии, которое наше государство прошло со времен 2014-2015 годов. В 2018 году финансирование государственного оборонного заказа увеличено до 21 с лишним миллиарда гривен», - отметил он, добавив, что по сравнению с 2017 годом оно возросло на 37%.

«Сегодня могу сказать, что противотанковое вооружение, его количество увеличивается в четыре раза. И все это должно быть непосредственно в АТО», - подчеркнул Президент.

«Вторая позиция, которая приоритетно была поставлена ​​воинами – это средства радиоэлектронной борьбы. У нас должна быть возможность защитить украинские позиции от вражеских беспилотных летательных аппаратов и обеспечить радиоэлектронную поддержку деятельности наших войск», - сказал Порошенко.

Глава государства отметил, что в государственном оборонном заказе втрое увеличены расходы на закупку современных средств радиоэлектронной борьбы. Причем как украинского, так и иностранного производства.

Президент отметил: «Очень эффективно наработана технология использования беспилотных летательных аппаратов, координация с нашими системами артиллерии и разведки. И количество БПЛА у нас будет увеличено в 4,5 раза». Он добавил, что это направление также находится среди приоритетных.

«Могу отметить, что обеспечение антиснайперськимы комплексами будет увеличено в 10 раз», - также сообщил Президент.

Порошенко напомнил об удачных испытаниях ракетного комплекса «Ольха» и подчеркнул, что поставлена ​​задача, чтобы в 2018 году завершили процесс испытаний и начали производство «Ольхи» для того, чтобы резко повысить и точность, и расстояние, на которое могут быть нанесены удары.