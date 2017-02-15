Во вторник, 14 февраля, правительство приняло государственный оборонный заказ на 2017-2019 годы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

«Планирование государственного оборонного заказа на 3 года является частью среднесрочного экономического планирования, которое правительство ввело в этом году», - объяснил заместитель главы МЭРТ Юрий Бровченко.

В министерстве отмечают, что государственный оборонный заказ на 2017-2019 годы предусматривает финансирование закупок вооружения и военной техники, модернизацию существующих образцов вооружения, восстановление производственных мощностей украинских предприятий ОПК и работу по созданию новых образцов вооружения. В 2017 году финансирование нужд государственных заказчиков было увеличено по сравнению с предыдущим годом, доля расходов из общего фонда государственного бюджета также возросла.

«Обращаем внимание на то, что государственный оборонный заказ на 2017-2019 годы - это документ с ограниченным доступом, и в интересах национальной безопасности детали его содержания не могут быть обнародованы», - сказано в сообщении.