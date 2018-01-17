Украинка Ольга Бусо из Закарпатья получила титулы «предприниматель-инноватор» и «абсолютный победитель» в престижном национальном конкурсе «Бизнес-леди Словакии».

Об этом сообщает Mukachevo.net.

Первый титул уроженка Великоберезнянского района (пограничный со Словакией район Закарпатья), получила за свой стартап Цветы любви/Lásky kvet. Это сервис продажи и доставки цветов, но с уникальной идеей, суть которой заключается в том, что, например, невеста может получать букеты от гостей своей свадьбы в течение целого года после бракосочетания. Или юбиляр – в течение года после дня рождения. Идея реализована через обычный интернет-магазин продажи цветов, в котором можно после регистрации выбрать букет, адресата и дату доставки.

«Идея такого сервиса возникла, когда я побывала на нескольких свадьбах и увидела, что происходит со всеми теми цветами, которые дарят невесте. Поэтому подумала, почему бы не создать возможность, чтобы невеста получала эти же цветы не сразу от всех гостей, а в течение всего года от конкретного гостя в конкретное время», - рассказала историю зарождения стартапа и его суть Бусо.

Титул абсолютного победителя словацкого национального конкурса женщина получила за все успехи в бизнесе, поскольку сейчас она является учредителем 12 собственных компаний в нескольких странах. Собственным делом украинка, которая сейчас воспитывает 2-х детей, начала заниматься с 2012 года, уже в Словакии, куда переехала сначала на учебу.

После окончания гимназии в Большом Березном (Закарпатье) Бусо поступила на экономический факультет университета в словацком городе Кошице. Затем работала в энергетических компаниях уже в Братиславе, в частности на должности финансового директора.

В то же время, первое собственное дело Ольги Бусо –бутик украинского бренда «Must Have», который она открыла в Братиславе. Закарпатка не исключает, что вскоре учредит украинскую компанию в родной стране.