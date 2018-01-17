Вследствие влияния активного циклона в Украине ожидается существенное осложнение погодных условий.

Об этом заявил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида во время внеочередного заседания в ГосЧС, сообщает Укринформ.

«В результате влияния активного циклона в Украине ожидаем в течение 18 января существенное осложнение погодных условий. Ожидаются сильные и очень сильные снегопады, метели, образование снежного покрова высотой до 40 см, в Киеве около 20 см», - заявил он.

По словам Кульбиды, при таких погодных условиях ожидаемо нарушается работа многих сфер государственной деятельности, в первую очередь энергообеспечения, а также транспорта и авиации.

В Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях сильный дождь с переходом в снег, в Украине, кроме западных областей, усиление ветра до 15-20 м/с; в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях 25-28 м/с. На территории Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей ожидаются очень сильные снегопады. По всей территории Украины на дорогах – гололедица.