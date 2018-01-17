Адвокат Виталий Сердюк заявляет, что его подзащитный – бывший президент Украины Виктор Янукович намерен вернуться на Родину.

Об этом он заявил журналистам во время перерыва в Оболонском районном суде, где рассматривается дело о госизмене Януковича, сообщает Укринформ.

«Безусловно, он намерен вернуться в Украину. Пребывание на территории Российской Федерации является временной вынужденной мерой», - сказал Сердюк.

По его словам, Янукович имеет свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, «в связи с тем, что на территории Украины происходит его политическое преследование».

Сердюк отметил, что допросы Януковича не проводятся, потому что этого не желает украинская сторона: «Ни один следователь по одному делу не желает провести его допрос».

Что касается допросов с помощью скайп-связи, то, по словам адвоката, после допроса Виктора Януковича в Святошинском суде все получили указание не допустить повторного развития событий. Защита Януковича уверяет, что неоднократно обращалась в суд с просьбой таки допросить его.

Напомним, 28 ноября 2016 года генпрокурор Юрий Луценко в Святошинском райсуде Киева огласил уведомление о подозрении Януковичу в государственной измене.

25 ноября 2016 года Янукович подтвердил, что просил президента РФ Владимир Путина ввести войска в Украину, и назвал такую просьбу «эмоциональной».

17 января генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Главная военная прокуратура Украины получила фотокопию заявления экс-президента Виктора Януковича с просьбой к России ввести войска в Украину.

Ранее Янукович заявил, что возвращаться не собирается, а вводить войска в Украину не просил.