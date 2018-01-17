Вчера, 16 января, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали во Львове четырех должностных лиц ООО «Энергия-Новый Раздел», ООО «Энергия-Новояворовск» и ООО «Энергия» по подозрению в завладении более 300 млн куб. м природного газа НАК «Нафтогаз Украины» на сумму более 1,4 млрд грн, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

В Бюро отметили, что в этот же день им сообщено о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366, ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины.

По данным НАБУ, лица задержаны во время проведения следственных действий (обысков) в офисных и жилых помещениях указанных коммерческих предприятий, в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

По данным следствия, предприятия-владельцы Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ (Львовская обл.) В течение 2013-2015 годов заключили ряд соглашений о закупке у НАК «Нафтогаз Украины» природного газа для производства тепловой энергии населению. С целью удешевления тепла для этой категории потребителей, НАК поставлял коммерческим ТЭЦ газ по ценам, существенно ниже рыночных.

Однако, как установили сыщики НАБУ, более 300 млн куб. м «льготного» газа, Новояворовская и Новороздольская ТЭЦ получили незаконно, не планируя использовать его для нужд населения. Зато, как выяснило следствие, этот газ они использовали в своей хозяйственной деятельности для производства электричества, которое в дальнейшем реализовали ГП «Энергорынок» - ее поставили по тарифу, определенному, исходя из себестоимости электроэнергии, производимой из газа по рыночной цене.

Вследствие описанных действий, прибыльность производства электричества этими ТЭЦ превысила 60% (против 3-5% заложенных в тариф Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Таким образом, по мнению детективов НАБУ, ТЭЦ получили сверхприбыли, сопоставимые с размером ущерба, причиненного НАК «Нафтогаз Украины» в результате этой «схемы».

В Бюро подчеркнули, что коррупционная схема разоблачена детективами НАБУ совместно с сотруниками Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины.

Расследование приведенных фактов детективы Бюро начали в декабре 2016 года по материалам НКРЭКУ и СМИ.