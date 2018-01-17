Премьер-министр Владимир Гройсман попросил антикоррупционные организации предложить несколько кандидатур на должность руководителя Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра. Об этом он сказал во время заседания правительства в среду.

«В очередной раз обращаюсь к нашим авторитетным антикоррупционным организациям. Очень прошу, дайте две-три кандидатуры качественных специалистов с безупречной репутацией и я внесу эту кандидатуру на то, чтобы человек возглавил Госгеокадастр страны», - сказал он.



«Это будет самый прочный антикоррупционный шаг в этой сфере. Того руководителя я освободил, как вы помните. Действительно внесите 2-3 человека, чтобы правительство посоветовалось и определилось. А я внесу как премьер-министр. Чтобы человек был с безупречной репутацией, с качественными профессиональными качествами с точки зрения управленца», - добавил Гройсман.

Напомним, 25 октября 2017 года Кабинет Министров Украины уволил с должности исполняющего обязанности председателя Госгеокадастра Олега Цвяха.

Правительство временно возложило обязанности главы Госгеокадастр на Александра Колотилина.