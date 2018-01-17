также в разделеПолитика
Гуттериш: Урегулирование конфликта на Донбассе – один из приоритетов ООН 78
Президент: РФ нужно заставить выполнить Минские соглашения 70
Порошенко: РФ делает все, чтобы уничтожить Украину 204
Нардепам осталось рассмотреть почти 200 поправок к закону о реинтеграции Донбасса 65
Песков: Киев не ответил на предложение вернуть военную технику из Крыма 61
Из украинского законодательства уберут слово «инвалид» 58
ВБ тоже раскритиковал президентский законопроект об антикоррупционном суде 83
В Раде предлагают Порошенко уволить Гонтареву 61
Марчук о Будапештском меморандуме: Лавров нагло обманывает 182
У Порошенко отреагировали на критику законопроекта об антикоррупционном суде 82
Геращенко требует от депутатов заплатить за сломанные микрофоны 67
В Венгрии заявили, что Украина готовит новые ограничения прав меньшинств 59
Черновецкий из-за «мести Луценко» покинул Грузию 150
В МВФ раскритиковали президентский законопроект об антикоррупционном суде 90
У Порошенко анонсировали представление новых членов ЦИК 63
Верховная Рада – лидер в Европе по количеству «законодательного спама» 62
Позиции очень далеки: Климкин обсудил с Лавровым освобождение заложников 85
Медведчук: БПП стоит включить мозги — для сохранения власти им надо начинать борьбу с внешним управлением США в Украине 115

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий прогнозирует, что парламент может проголосовать за закон о деоккупации Донбасса в четверг, 18 января, около 11 часов. Об этом он сказал на заседании парламента.

По словам Парубия, есть все возможности, чтобы завтра до 10:40 – 11:00 рассмотреть все поправки к законопроекту. Сегодня парламент закончил рассмотрение на 624-й поправке, всего к документу поступило 673 поправки, сообщает УНИАН.

Он сказал: «Осталось менее 50 поправок... Необходимо проведение консультаций, чтобы мы смогли выйти на согласованную, окончательную редакцию для голосования».

Спикер отметил, что Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны должен наработать согласованный вариант, и добавил, что готов присоединиться к этой работе.

Парубий закрыл сегодняшнее заседание парламента. Следующее заседание начнется завтра в 10:00.

Напомним, 6 октября 2017 года Верховная Рада поддержала за основузаконопроект о реинтеграции Донбасса – официально №7163  »Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», исключив из него упоминание о минских договоренностях.

17 октября 2017 года комитет по нацбезопасности и обороне рекомендовал Раде принять законопроект о реинтеграции Донбасса в редакции, утвержденной комитетом. 

16 января народные депутаты начали рассматривать данный законопроект и поправки к нему. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

31
Теги