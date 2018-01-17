Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий прогнозирует, что парламент может проголосовать за закон о деоккупации Донбасса в четверг, 18 января, около 11 часов. Об этом он сказал на заседании парламента.



По словам Парубия, есть все возможности, чтобы завтра до 10:40 – 11:00 рассмотреть все поправки к законопроекту. Сегодня парламент закончил рассмотрение на 624-й поправке, всего к документу поступило 673 поправки, сообщает УНИАН.

Он сказал: «Осталось менее 50 поправок... Необходимо проведение консультаций, чтобы мы смогли выйти на согласованную, окончательную редакцию для голосования».

Спикер отметил, что Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны должен наработать согласованный вариант, и добавил, что готов присоединиться к этой работе.

Парубий закрыл сегодняшнее заседание парламента. Следующее заседание начнется завтра в 10:00.

Напомним, 6 октября 2017 года Верховная Рада поддержала за основузаконопроект о реинтеграции Донбасса – официально №7163 »Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», исключив из него упоминание о минских договоренностях.

17 октября 2017 года комитет по нацбезопасности и обороне рекомендовал Раде принять законопроект о реинтеграции Донбасса в редакции, утвержденной комитетом.

16 января народные депутаты начали рассматривать данный законопроект и поправки к нему.