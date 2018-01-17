также в разделеОбщество
Украина увеличила бюджет оборонного заказа на 37% 6
Подозреваемый в покушении на Осмаева и Окуеву рассчитывает на обмен 8
Суд оштрафовал Сытника по иску НАПК 14
Луценко объяснил, почему засекретил решение Краматорского суда 18
В Украине бушует циклон: погода будет ухудшаться 59
В Польшу эмигрировали более миллиона украинцев 43
Гройсман просит антикоррупционеров помочь с кандидатурой главы Госгеокадастра 13
На Львовщине предприниматели украли газа на 1,4 миллиарда 42
ГПУ: Компания ICU не причастна к выведению «денег» Януковича 35
Гройсман пригрозил чиновникам увольнением за неубранный снег 18
Аваков категорически против Манько на должности главы Госслужбы ветеранов 43
Дещица: Ввести войска в Украину Путина просил не только Янукович 1003
Из-за непогоды спасатели перешли на усиленный режим службы 17
В Украине от кори умер еще один человек 40
Javelin могут поступить в ВСУ в течение полугода 53
Медведчук об освобожденных из плена: Этим людям нужна поддержка 27
Штаб: В ОРДЛО задерживают вернувшихся после обмена 60
В Одессе задержали пьяных медиков, которые не оказали помощь мужчине 49

Из-за непогоды ограничено движение большегрузного транспорта в трех областях Украины.

Об этом сообщается на странице Ситуационного центра Национальной полиции в Facebook.

Так, в Полтавской области на автодороге М-03 Киев-Харьков ограничено движение грузового транспорта в обоих направлениях.

В Киевской области ограничено движение грузовиков на автодороге М-03 Киев-Харьков, 21-127 км.

В Черниговской ограничено движение грузовиков на трассе М-02 Киев-Чернигов, М-01 Кипти-Глухов-Бачевск во всех направлениях.

Напомним, с 00:00 18 января будет ограничен въезд в столицу большегрузного и крупногабаритного транспорта по всем направлениям.

17-18 января в результате воздействия активного циклона в Украине ожидаются сильные и очень сильные снегопады, метели, образование снежного покрова высотой до 40 сантиметров, в Киеве около 20 сантиметров.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

43
Теги