Из-за непогоды ограничено движение большегрузного транспорта в трех областях Украины.

Об этом сообщается на странице Ситуационного центра Национальной полиции в Facebook.

Так, в Полтавской области на автодороге М-03 Киев-Харьков ограничено движение грузового транспорта в обоих направлениях.

В Киевской области ограничено движение грузовиков на автодороге М-03 Киев-Харьков, 21-127 км.

В Черниговской ограничено движение грузовиков на трассе М-02 Киев-Чернигов, М-01 Кипти-Глухов-Бачевск во всех направлениях.

Напомним, с 00:00 18 января будет ограничен въезд в столицу большегрузного и крупногабаритного транспорта по всем направлениям.

17-18 января в результате воздействия активного циклона в Украине ожидаются сильные и очень сильные снегопады, метели, образование снежного покрова высотой до 40 сантиметров, в Киеве около 20 сантиметров.