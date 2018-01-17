Из-за непогоды ограничено движение большегрузного транспорта в трех областях Украины.
Об этом сообщается на странице Ситуационного центра Национальной полиции в Facebook.
Так, в Полтавской области на автодороге М-03 Киев-Харьков ограничено движение грузового транспорта в обоих направлениях.
В Киевской области ограничено движение грузовиков на автодороге М-03 Киев-Харьков, 21-127 км.
В Черниговской ограничено движение грузовиков на трассе М-02 Киев-Чернигов, М-01 Кипти-Глухов-Бачевск во всех направлениях.
Напомним, с 00:00 18 января будет ограничен въезд в столицу большегрузного и крупногабаритного транспорта по всем направлениям.
17-18 января в результате воздействия активного циклона в Украине ожидаются сильные и очень сильные снегопады, метели, образование снежного покрова высотой до 40 сантиметров, в Киеве около 20 сантиметров.
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