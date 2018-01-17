С 00:00 18 января будет ограничен въезд в столицу большегрузного и крупногабаритного транспорта по всем направлениям, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что ограничение продлится на период снегопада. «Ограничение въезда в город позволит избежать блокировки движения на дорогах и препятствования работе снегоуборочной техники», – заявили в КГГА.

По данным администрации, коммунальные службы Киева находятся в круглосуточной коммуникации со службами Киевской области, подразделениями Национальной полиции Украины и Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Городская власть в очередной раз обращается к киевлянам с убедительной просьбой не пользоваться собственными авто во время интенсивных снегопадов и отдавать предпочтение общественному транспорту. Это позволит обеспечить качественную и своевременную уборку снега, а также значительно ускорит работу коммунальных служб и предупредит возникновение заторов на дорогах города», – говорится в сообщении.

Также в условиях осложнения погоды водителям рекомендуется соблюдать правила парковки, в частности - не оставлять авто на обочинах дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Пешеходам рекомендуется двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах и ​​быть осмотрительными.

Напомним, сегодня утром из-за снегопада на дорогах Киева образовались сильные пробки.

По прогнозу синоптиков, в столице ожидается осложнение погодных условий: сильный мокрый снег, усиление ветра до 15-18 м/с, метель, на дорогах гололедица, образование снежного покрова высотой 20 см.