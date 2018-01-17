Сегодня, 17 января, Кабинет Министров Украины одобрил концепцию развития цифровой экономики и общества Украины на 2018-2020 и утвердил план мероприятий по ее реализации, которые Минэкономразвития разработало вместе с ведущими экспертами ИТ-сферы, сообщает пресс-служба МЭРТ.

Отмечается, что данный документ – это фактически дорожная карта цифровой трансформации экономики Украины, которую после принятия можно сразу начинать воплощать. Концепция предусматривает переход от сырьевого типа экономики, который потребляет природные ресурсы к высокотехнологичным производствам и эффективным процессам с помощью ИТ-технологий и коммуникаций.

«Сегодня около 35% сельского населения Украины вообще не имеют доступа к широкополосному интернету. 53% украинских школ и 99% медицинских учреждений тоже не подключены. Исправить эту ситуацию можно: с помощью проектов государственно-частного партнерства за несколько лет достичь покрытия широкополосного интернета более 80%. Одобренная концепция станет нашим путеводителем в этом и других цифровизационных процессах»", - отметил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив на заседании правительства.

Документ определяет ключевые политики, первоочередные сферы, инициативы и проекты цифровизации Украины на ближайшие 3 года:

развитие цифровой инфраструктуры - широкополосный интернет (ШПД) должкн быть по всей территории Украины;

цифровизация образовательных процессов и стимулирование цифровых преобразований в системе образования, медицине, экологии, безналичной экономике, инфраструктуре, транспорте, общественной безопасности и тому подобное.

«Успешный опыт Швеции, Кореи, Эстонии, Ирландии, и Израиля свидетельствует, что непосредственный эффект от комплексного развития цифровой экономики составляет 20% ВВП в течение пяти лет. Наш амбициозный план до 2021 года благодаря развитию цифровой экономики - это как минимум + 5% к ВВП. Это совершенно новое качество жизни украинцев», - добавил во время своего выступления заместитель министра экономического развития и торговли Михаил Титарчук.